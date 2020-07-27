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Граждане России в период пандемии стали покупать «золотые паспорта»

Москва, 27 июля 2020, 22:48 — REGNUM Во время пандемии коронавируса граждане России стали чаще пытаться получить вид на жительство за рубежом или гражданство иностранного государства.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.
Forbes06:19
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Газета.Ru

Интерес россиян к «золотым паспортам» подскочил после пандемии

Газета.Ru14:47
РИА Новости

Forbes: в России зафиксировали бум на покупку паспортов других стран

РИА Новости13:33
Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Forbes06:19
Lenta.ru

Россияне массово закупились «золотыми паспортами»

Lenta.ru12:35
Фонтанка.Ру

Паспорт со скидкой. Некоторые страны снизили цену на гражданство, россияне спешат воспользоваться предложением

Фонтанка.Ру10:28
РБК

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

РБК09:44
Коммерсантъ

Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19

Коммерсантъ12:38
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости09:52
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Аргументы и Факты11:09

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия15:53
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