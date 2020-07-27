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Москва, 27 июля 2020, 22:48 — REGNUM Во время пандемии коронавируса граждане России стали чаще пытаться получить вид на жительство за рубежом или гражданство иностранного государства.В источнике
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Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству
Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.
Forbes06:19
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