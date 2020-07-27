Общество

BFM.ruBFM.ruForbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
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с чего всё началось

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта.
Forbesвчера в 06:19

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Спрос россиян на иностранное гражданство через покупку недвижимости может вырасти на 30%

ТАССвчера в 16:29

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

РИА Новостивчера в 13:33

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Forbesвчера в 06:19

Россияне массово закупились «золотыми паспортами»

Lenta.ruвчера в 12:35

Паспорт со скидкой. Некоторые страны снизили цену на гражданство, россияне спешат воспользоваться предложением

Фонтанка.Рувчера в 10:28

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

РБКвчера в 09:44

Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19

Коммерсантъвчера в 12:38
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Здоровье

В Минздраве назвали способ похудения на арбузах

ToDay News Ufa вчера в 10:48
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Религия

28 июля в России отмечается день Крещения Руси

ГТРК Калуга 02:15
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Армия и оружие

В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРК С-400.
РИА Новости 03:20
1
Политика

Польша решила выйти из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша планирует выйти из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилием (так называемой Стамбульской конвенции).
Газета.Ru вчера в 13:56
21
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 08:35
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Общество

Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
Lenta.ru 01:27
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
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Технологии

Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России

Международная платежная система Mastercard и платформа Etiquette совместно запустили в России сервис безналичного приема чаевых.
Известия вчера в 18:17
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Футбол

Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Мирча Луческу остается главным тренером команды.
Metaratings вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
21
Общество

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 5395 человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 395 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в статистику внесли 823 515 случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
ЗакC.Ру 03:31
Общество

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 14:27
22
Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Здоровье

В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения

Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.
Двина Сегодня 02:11
5
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
2
Политика

Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
36
Происшествия

Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
Экономика

Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб

Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 04:12
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Здоровье

Перечислены симптомы рака печени

ФедералПресс 02:47
Футбол

Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору натурального сыра

Москва, 28 июля 2020, 09:32 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзор дали рекомендации, как правильно выбрать натуральный сыр и отличить его от сырного продукта.
REGNUM 02:32
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Шоу-бизнес

Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной Лиане Волковой

Арсений подошел к предложению руки и сердца с оригинальностью. Сначала он преподнес девушке кольцо.
Слово и Дело 26 июля в 01:28
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Общество

«Пятерочка» откроет магазины без кассиров

Представители «Пятерочки» готовят пилотный проект по открытию магазинов без кассиров.
Телеканал 360° 01:18
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Происшествия

В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
Экономика

В инфраструктуре не сошлись цифры

Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика

Цена золота вновь обновила рекорд

Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали по итогам торгов в понедельник, 27 июля, на 1,8%, до $1931 за унцию, завершив на рекордном уровне вторую сессию подряд.
Интерфакс 02:04
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
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