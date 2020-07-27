Общество
BFM.ruForbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
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с чего всё началось
Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта.Forbesвчера в 06:19
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Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19
Коммерсантъвчера в 12:38
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Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Здоровье
В Минздраве назвали способ похудения на арбузах
ToDay News Ufa вчера в 10:48
Религия
28 июля в России отмечается день Крещения Руси
ГТРК Калуга 02:15
Армия и оружие
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРК С-400.
РИА Новости 03:20
Политика
Польша решила выйти из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша планирует выйти из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилием (так называемой Стамбульской конвенции).
Газета.Ru вчера в 13:56
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 08:35
Общество
Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам
Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
Lenta.ru 01:27
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard и платформа Etiquette совместно запустили в России сервис безналичного приема чаевых.
Известия вчера в 18:17
Футбол
Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Мирча Луческу остается главным тренером команды.
Metaratings вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Общество
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 5395 человек
В России за минувшие сутки зафиксировано 5 395 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в статистику внесли 823 515 случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
ЗакC.Ру 03:31
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 14:27
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Здоровье
В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения
Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.
Двина Сегодня 02:11
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Происшествия
Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы
Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 04:12
Здоровье
Перечислены симптомы рака печени
ФедералПресс 02:47
Футбол
Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору натурального сыра
Москва, 28 июля 2020, 09:32 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзор дали рекомендации, как правильно выбрать натуральный сыр и отличить его от сырного продукта.
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес
Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной Лиане Волковой
Арсений подошел к предложению руки и сердца с оригинальностью. Сначала он преподнес девушке кольцо.
Слово и Дело 26 июля в 01:28
Общество
«Пятерочка» откроет магазины без кассиров
Представители «Пятерочки» готовят пилотный проект по открытию магазинов без кассиров.
Телеканал 360° 01:18
Происшествия
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
Экономика
В инфраструктуре не сошлись цифры
Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика
Цена золота вновь обновила рекорд
Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали по итогам торгов в понедельник, 27 июля, на 1,8%, до $1931 за унцию, завершив на рекордном уровне вторую сессию подряд.
Интерфакс 02:04
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27