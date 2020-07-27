Общество
BFM.ruForbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
Читать в источнике
Оценить917
с чего всё началось
Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.Forbes06:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Интернет
Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS
Индийская Chrome OS на Firefox Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) работает над созданием новой настольной ОС Ubuntu Web для конкуренции с Google Chrome OS.
CNews 03:59
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Здоровье
Россиян призвали снизить потребление соли в два раза
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РГ, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять соль не более 5 грамм на человека в день.
ToDay News Ufa вчера в 08:53
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп отметил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были "очень продуктивными", цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 16:14
Общество
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
МИР 24 06:42
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отгрузка необычных кросс-универсалов в спецверсии Quest в дилерские центры Lada уже началась.
Новые автомобили 10:23
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Футбол
Дик Адвокат заявил, что в клубе «Фейенорд» не сдают тесты на коронавирус
Главный тренер роттердамского "Фейенорда" Дик Адвокат сообщил, что клуб не проводит на постоянной основе тестирование футболистов на коронавирус.
РИА Новости 16:13
Авто
Aurus Komendant впервые сфотографировали на российских дорогах
Компания Aurus организовала испытания в Астрахани для внедорожника Komendant.
ToDay News Ufa 11:17
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Армия и оружие
Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США
Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru 03:43
Политика
Глава МИД ФРГ: Германия выступила против возвращения России в G7
Глава дипломатического ведомства ФРГ Хайко Маас рассказал, что Берлин выступил против возвращения к формату G8 с участием Российской Федерации, когда с соответствующим предложением выступил американский лидер Дональд Трамп.
Наша версия 04:37
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Экономика
Оператор Пулково отправил на Кипр более 10 миллиардов рублей дивидендов
В понедельник, 27 июля, стало известно, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) в 2019 году отправила на Кипр 10,25 миллиарда рублей дивидендов.
Форпост Северо-Запад 13:47
Общество
Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом.
Российская газета 14:44
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58