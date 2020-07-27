Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
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В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.В источнике
С чего всё началось
Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству
Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.
Forbes06:19
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