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BFM.ru
BFM.ru

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.
Forbes06:19
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ТАСС

Спрос россиян на иностранное гражданство через покупку недвижимости может вырасти на 30%

ТАСС16:29
Коммерсантъ

Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19

Коммерсантъ12:38
РИА Новости

Forbes: в России зафиксировали бум на покупку паспортов других стран

РИА Новости13:33
Газета.Ru

Интерес россиян к «золотым паспортам» подскочил после пандемии

Газета.Ru14:47
Lenta.ru

Россияне массово закупились «золотыми паспортами»

Lenta.ru12:35
РБК

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

РБК09:44
Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Forbes06:19

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК15:06
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Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс16:23
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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости09:52
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Глава ВОЗ заявил об ускорении темпов пандемии коронавируса в мире

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за полтора месяца количество случаев COVID-19 в мире увеличилось почти в два раза, а число смертей, к которым привела инфекция, перевалило за 650 тыс. По словам главы организации, "темпы пандемии ускоряются".
Газета.Ru10:49
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МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК14:27
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