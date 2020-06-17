Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать2,9K
с чего всё началось
Затем РБК в январе 2018 года писал
 о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%, и речь шла о повышении налога для граждан с доходами от 7 до 10 млн рублей в год.
Forbesвчера в 10:09

Подробнее о событии

Экономист: налог на богатых может уничтожить средний класс

URA.Ruвчера в 23:38

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБКвчера в 11:18

В России могут ввести налог для богатых

РИА Новостивчера в 13:44

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ruвчера в 12:38

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03

В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известиявчера в 20:30

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbesвчера в 10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Технологии

Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ вчера в 19:04
4
Кино

"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"

РИА Новости 00:09
Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
9
Происшествия

Еще один пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

Как уже ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае за минувшие сутки COVID-19 заразились еще 72 человека, а общее число инфицированных достигло 2939 человек.
АМИТЕЛ 16 июня в 00:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России

Дневная температура в центре Европейской части России снизится на десять градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
203
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
326
Политика

Закон о санкциях против Китая из-за уйгуров подписан Трампом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке закона, вводящего антикитайские санкции из-за проблемы уйгуров, стало известно в начале месяца.
REGNUM вчера в 16:29
10
Здоровье

Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19

Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
1
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
744
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости вчера в 01:53
94
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
664
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости вчера в 15:34
964
Политика

Трамп: Болтон нарушил закон, раскрыв секретные сведения в своей книге

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, изложив в своей новой книге секретную информацию.
Московский Комсомолец вчера в 23:03
8
Политика

За Ярошенко и Бута Россия может предложить нескольких американцев

Москва может предложить на обмен с США не только осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана.
Известия вчера в 18:00
14
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,1K
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,7K
Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

3DNews 16 июня в 11:48
66
Общество

Павел Дуров обвинил Facebook в поддержке мошенников

Facebook и Instagram «зарабатывают на рекламе мошеннических схем». Эти схемы «запускаются от моего имени».
BFM.ru вчера в 13:50
99
Общество

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 14:04
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 28-м туре АПЛ

RT на русском вчера в 17:18
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости 14 июня в 19:04
2,8K
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
1,6K
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
310
Общество

В Госдуме предлагают снизить транспортный налог на 2020 год

В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова министру транспорта Евгению Дитриху.
Газета.Ru 00:30
1
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
7
Политика

Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям

Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия вчера в 11:56
1
Политика

Проведение парада Победы в Москве по достоинству оценили китайские СМИ

Проведение традиционного парада Победы в Москве является демонстрацией военной силы России и способом вдохновить жителей страны, которая вышла победительницей из сражения с фашистскими захватчиками.
ФАН 00:08
6
Общество

В Омской области еще 89 человек заболели коронавирусом

По данным на 18 июня, в Омской области зарегистрировали 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Город55.ру вчера в 23:26
3
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
3,5K
Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости вчера в 11:43
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное