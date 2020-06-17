с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

Технологии Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном. 4

Политика Нуланд объяснила успешность России на международной арене «За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд. 9

Происшествия Еще один пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае Как уже ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае за минувшие сутки COVID-19 заразились еще 72 человека, а общее число инфицированных достигло 2939 человек.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России Дневная температура в центре Европейской части России снизится на десять градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии. 203

Общество В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 326

Здоровье Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19 Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 1

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 744

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. 964

Общество Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,6K

Общество В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия». 310

Общество В Госдуме предлагают снизить транспортный налог на 2020 год В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова министру транспорта Евгению Дитриху. 1

Политика Володин рассказал о России после Путина Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. 7

Политика Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня. 1

Политика Проведение парада Победы в Москве по достоинству оценили китайские СМИ Проведение традиционного парада Победы в Москве является демонстрацией военной силы России и способом вдохновить жителей страны, которая вышла победительницей из сражения с фашистскими захватчиками. 6