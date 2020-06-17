Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Затем РБК в январе 2018 года писал
 о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%, и речь шла о повышении налога для граждан с доходами от 7 до 10 млн рублей в год.
Forbesвчера в 10:09

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В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ruвчера в 12:38

В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

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В России могут ввести налог для богатых

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РБКвчера в 11:18

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbesвчера в 10:09
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Футбол

В «Рубине» опровергли информацию о коронавирусе у Зуева

Казанский "Рубин" опроверг информацию, согласно которой тест на коронавирусную инфекцию у игрока команды Александра Зуева показал положительный результат, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии внес очередные изменения в указ, который регламентирует режим повышенной готовности в республике.
Kursk.com вчера в 08:40
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Здоровье

Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина

Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com вчера в 13:01
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза вчера в 13:13
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
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Политика

Закон о санкциях против Китая из-за уйгуров подписан Трампом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке закона, вводящего антикитайские санкции из-за проблемы уйгуров, стало известно в начале месяца.
REGNUM вчера в 16:29
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru 16 июня в 02:54
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Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 28-м туре АПЛ

RT на русском вчера в 17:18
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
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Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM вчера в 11:11
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
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Кино

Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в новом фильме

Американская киноактриса Кристен Стюарт, знакомая зрителю по главной роли в кинозале «Сумерки», исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер».
Mockva.ru вчера в 19:59
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Происшествия

Евгений Петросян прокомментировал кражу на похоронах Анатолия Трушкина

Вокруг ТВ вчера в 04:34
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Общество

На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
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Происшествия

На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета вчера в 02:37
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Общество

Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике

РИА Новости 16 июня в 10:52
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия вчера в 11:02
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Космос

SpaceX создаст плавучий космодром для пусков ракет к Марсу

Американская компания SpaceX намерена создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе для осуществления запуска ракет к Луне и Марсу.
Известия вчера в 23:01
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Общество

В Госдуме предлагают снизить транспортный налог на 2020 год

В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова министру транспорта Евгению Дитриху.
Газета.Ru 00:30
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Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России

Дневная температура в центре Европейской части России снизится на десять градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
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Игры

«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers

К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews вчера в 14:39
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Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
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Общество

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 16 июня в 19:46
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