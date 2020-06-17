с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

Футбол В «Рубине» опровергли информацию о коронавирусе у Зуева Казанский "Рубин" опроверг информацию, согласно которой тест на коронавирусную инфекцию у игрока команды Александра Зуева показал положительный результат, сообщает Sport24.

Здоровье Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень. 8

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов. 134

Политика Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза. 2,2K

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 185

Политика Нуланд объяснила успешность России на международной арене «За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд. 10

Кино Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в новом фильме Американская киноактриса Кристен Стюарт, знакомая зрителю по главной роли в кинозале «Сумерки», исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер». 17

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1K

Общество На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия. 3

Происшествия На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5 Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino. 780

Космос SpaceX создаст плавучий космодром для пусков ракет к Марсу Американская компания SpaceX намерена создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе для осуществления запуска ракет к Луне и Марсу. 9

Общество В Госдуме предлагают снизить транспортный налог на 2020 год В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова министру транспорта Евгению Дитриху. 1

Происшествия Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. 37

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России Дневная температура в центре Европейской части России снизится на десять градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии. 237

Общество В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 285