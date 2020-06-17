Экономика

REGNUMREGNUMForbes: в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ для богатых

Москва, 17 июня 2020, 21:06 — REGNUM Правительство Российской Федерации вернулось к обсуждению увеличения налоговых сборов с богатых. Об этом сегодня, 17 июня, пишет американский журнал Forbes со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт. Налог во имя справедливости Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета.
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