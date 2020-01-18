Общество

Газета.RuГазета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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с чего всё началось
Состояние основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon сократилось на $760 млн — до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу просели на 0,7%. Для Безоса $760 млн, может быть, и мелочь, но этого хватило, чтобы сдвинуть его с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time
, обновляющемся в режиме реального времени.
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Происшествия

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В йеменской провинции Мареб произошел ракетный обстрел казармы. В результате погибли 24 военных.
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Космос

Первым пассажиром индийского космического корабля станет робот

Испытательный запуск индийского космического корабля «Гаганьян» будет произведён с антропоморфным роботом на борту, заявил посол РФ в Индии Николай Кудашев.
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Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
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Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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