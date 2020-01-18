Общество
Газета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Читать в источнике
Оценить135
с чего всё началось
Состояние основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon сократилось на $760 млн — до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу просели на 0,7%. Для Безоса $760 млн, может быть, и мелочь, но этого хватило, чтобы сдвинуть его с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, обновляющемся в режиме реального времени.Forbes03:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
В Москве после жалоб соседей на музыку нашли убитого мужчину
В городском округе Щербинка, расположенном в Новой Москве, после жалоб соседей на музыку, которая была включена в квартире одного из домов на протяжении десяти дней, был найден труп мужчины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Политика
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Общество
Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте
В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Шоу-бизнес
Внук Михалкова навестил Ксению Пунтус в больнице
Политика
Сарадж призвал оказать воздействие на сторонников Хафтара
Оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара призвал участников конференции по урегулированию кризиса в Ливии глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж 18 января, передает агентство Bloomberg.
Футбол
Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Армия и оружие
Министр обороны Швеции потребовал больше пушек. Причина — Россия
Больше новобранцев, больше подразделений, больше самолетов и подводных лодок потребовал министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей — шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Общество
Амстердам выкупит кредиты молодежи
Город Амстердам выкупит долги молодых граждан, чтобы дать им возможность найти работу или получить образование.
Биатлон
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге
Мужская сборная Франции стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.