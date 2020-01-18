с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Хоккей Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.

Единоборства Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246 В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.

Происшествия В Москве после жалоб соседей на музыку нашли убитого мужчину В городском округе Щербинка, расположенном в Новой Москве, после жалоб соседей на музыку, которая была включена в квартире одного из домов на протяжении десяти дней, был найден труп мужчины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Политика Сарадж призвал оказать воздействие на сторонников Хафтара Оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара призвал участников конференции по урегулированию кризиса в Ливии глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж 18 января, передает агентство Bloomberg.

Происшествия В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей Фрунзенский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей — шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.