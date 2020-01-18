с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Общество Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.

Авто АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.

Технологии Amazon хочет внедрить оплату через ладонь Компания Amazon создает кассовые терминалы, которые позволят покупателю связать информацию о дебетовой или кредитной картой с рукой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Политика В США могут разрешить давать взятки иностранцам Сторонником изменений является американский президент Дональд Трамп, который еще в 2017 году называл несправедливым запрет для американских бизнесменов "давать взятки, чтобы продвигать свой бизнес за рубежом".

Происшествия В Самаре локализовали пожар в ресторане Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Политика Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

Шоу-бизнес С греческим миллиардером Даша Жукова сыграла свадьбу Свои отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосомом Даша Жукова не скрывала. В последнее время пару часто видели вместе.

Музыка Михаил Мишустин оказался автором музыки Григория Лепса Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса.

Общество Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.

Единоборства Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246 В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.