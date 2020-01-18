с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Общество Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".

Политика В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Общество Disney решил переименовать киностудию 20th Century Fox Стоит отметить, что в новой картине киностудии "Под откос" (Downhill), которая выйдет на широкие экраны в январе этого года, указано название студии без употребления слова Fox.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Здоровье Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.

Армия и оружие У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.

Шоу-бизнес Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

Технологии Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.

Экономика Готовый бизнес в России подешевел Спрос на готовый бизнес в России вырос из-за снижения цен на него.

Общество Умер самый маленький человек в мире Житель Непала Кхагендра Тхапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, умер в возрасте 27 лет, сообщает "Интерфакс".

Авто «АвтоВАЗ» приступил к выпуску «зимней» LADA Vesta Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым мотором под капотом получила «зимний» пакет опций Winter, о котором стало известно еще в начале ноября 2019-го.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Шоу-бизнес 75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.