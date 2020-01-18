с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Политика В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.

Технологии Платформа Steam получит официальную поддержку в Chrome OS Стоит отметить, что в настоящее время клиент Steam можно запустить на Chrome OS, однако официальной поддержки и оптимизации производительности нет, что делает взаимодействие пользователей Chromebook с сервисом крайне некомфортным.

Происшествия В Самаре локализовали пожар в ресторане Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Шоу-бизнес Дима Билан перенес операцию на ноге Российский певец Дима Билан перенес очередную операцию на ноге. Об этом он рассказал на своей странице в Instargam.

Общество Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.

Политика Трамп раскрыл детали причины убийства Сулеймани Президент США Дональд Трамп раскрыл детали, указывающие на причину убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани, возглавлявшего подразделение «Кудс» Корпуса сил стражей исламской революции (КСИР), передает CNN.

Политика Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.