Общество

Газета.RuГазета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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с чего всё началось
Состояние основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon сократилось на $760 млн — до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу просели на 0,7%. Для Безоса $760 млн, может быть, и мелочь, но этого хватило, чтобы сдвинуть его с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time
, обновляющемся в режиме реального времени.
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