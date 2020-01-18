с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Политика Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.

Экономика Россия снова увеличила вложения в госбумаги США Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.

Авто Volkswagen готовит новый Golf GTI Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.