Общество
Газета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Проблемы с обновлениями появились у Windows 10
Microsoft выпустила накопительное обновление KB4528760 для Windows 10, которое не устранило прошлые проблемы пользователей .
Экономика
Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП
Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию
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Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в фильмы от Marvel
Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
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Бой Серроне и Макгрегора в прямом эфире покажет «РЕН ТВ»
Прямую трансляцию главного боя турнира UFC 246 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне покажет канал «РЕН ТВ».
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
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Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Футбол
«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»
Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
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В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
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Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в России
В конце января в центральной и северо-западной частях России ожидается резкое похолодание, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Политика
Трамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
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Выпуск «русского Prado» от УАЗ отменяется
Исполнительный директор ООО «УАЗ» рассказал о том, как продвигается проект внедорожника, получивший в прессе кличку «русский Prado».
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В Москве трое мужчин провалились под лед
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Футбол
«Фиорентина» продлила серию поражений «Наполи»
В 20-м туре Серии А «Наполи» играл против «Фиорентины» и не смог прервать серию из двух поражений.
Авто
Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Происшествия
В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Футбол
Исламхан проводит первую тренировку за «Зенит»
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник "Кайрата" Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.
Технологии
США впервые показали полет боевого «Гремлина»
Полет беспилотника, создаваемого в рамках программы «Гремлины», показала американская компания Dynetics 18 января на официальном YouTube-канале организации.