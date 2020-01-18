Общество

Газета.RuГазета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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