Общество
Газета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Жители России смогут получать материнский капитал на первого ребенка
Семья, получившая маткапитал при рождении первого ребенка, при рождении второго малыша получит и второй материнский капитал — в размере 150 тысяч рублей.
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Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
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Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет
При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
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Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе
Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
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Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера на чемпионате Канады
Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.
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Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
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В Сеуле (Южная Корея), в Международном выставочном комплексе KINTEX, состоялась официальная презентация первого кроссовера компании Genesis – GV80.
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Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
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Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
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Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
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Ковальчук забросил шайбу в матче «Монреаля» с «Вегасом»
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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Политика
Стало известно об отстранении советника Трампа по России от работы
Старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пика отстранили от работы.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Армия и оружие
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Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД РФ
Экс-глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что "три дня назад ему поручили исполнять обязанности и он продолжает честно выполнять свою работу".
Армия и оружие
В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам
Накануне тяжёлым ударам подверглись почти все западные окраины и пригороды второго по величине сирийского города, а также несколько селений вдоль автотрассы М5 (Дамаск — Алеппо).
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Единоборства
Российский боец Аскаров одержал первую победу в UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).
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Трое мужчин провалились под лед в Москве
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