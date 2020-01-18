Общество

Газета.RuГазета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Forbes: В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Российская газета20:58

В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

РБК06:36

В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes

РИА Новости06:16

В списке богатейших людей мира снова сменился лидер

Эхо Москвы06:00

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Коммерсантъ05:50

Гендиректор LVMH стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

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Forbes03:58
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После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
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Накануне тяжёлым ударам подверглись почти все западные окраины и пригороды второго по величине сирийского города, а также несколько селений вдоль автотрассы М5 (Дамаск — Алеппо).
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