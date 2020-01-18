Общество

Газета.RuГазета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Forbes: В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

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Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

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РИА Новости06:16

В списке богатейших людей мира снова сменился лидер

Эхо Москвы06:00

В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

РБК06:36

Гендиректор LVMH стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

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В списке богатейших людей мира впервые в 2020 году сменился лидер

Forbes03:58
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В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ

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Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение

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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Россия начала «бомбить» Польшу. Пока правдой

Министерство обороны первым выполнило обещание президента России Владимира Путина обнародовать архивные документы, чтобы сохранить правду о Второй мировой войне, сделав её достоянием широкой общественности в России и за рубежом.
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Биатлон

Мужская сборная России стала 4-й в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победу в ней праздновал квартет французских биатлонистов.
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Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии

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Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
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Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
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Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3

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Бой Серроне и Макгрегора в прямом эфире покажет «РЕН ТВ»

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Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
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Охранник ТЦ в Москве избил подростка

В подмосковных Химках охранник торгового центра "МЕГА" нанес побои подростку. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
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Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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