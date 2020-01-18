Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Технологии СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.

Экономика Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.

Общество Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо Основатель и почётный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо скончался в возрасте 99 лет после продолжительной болезни, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правление корпорации.

Политика В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев.

Шоу-бизнес Алсу поздравляют с новой беременностью У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.

Политика Сарадж пригрозил Хафтару привести в Ливию международные силы Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж заявил, что при продолжении наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригласит в Ливию международные силы.

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.