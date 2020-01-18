Общество

Газета.RuГазета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Сериалы на миллиард. Рейтинг богатейших телепродюсеров по версии Forbes

Forbes03:40

Forbes: В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Российская газетавчера в 20:58

В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes

РИА Новостивчера в 06:16

В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

РБКвчера в 06:36

В списке богатейших людей мира снова сменился лидер

Эхо Москвывчера в 06:00

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Коммерсантъвчера в 05:50

Гендиректор LVMH стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

ТАССвчера в 05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Наука

Ученые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»

РИА Новости вчера в 20:42
Общество

Путин пообещал выплатить всем ветеранам войны по 75 тыс. рублей

Всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 08:23
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Происшествия

В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек

Российская газета 03:02
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК вчера в 09:55
Общество

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в центральной России

На следующих выходных метеорологи обещают жителям центральных и северо-западных регионов страны резкое похолодание.
Gazeta.SPb 02:41
Хоккей

Гол Ковальчука помог «Монреалю» победить «Вегас»

Газета.Ru вчера в 23:43
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Центробанк 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-БАНК»).
RT на русском 17 января в 00:44
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Политика

Разведчик рассказал об операции по освобождению Кракова в 1945 году

Известия 04:34
Политика

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Пятый канал 17 января в 18:22
Религия

Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду

19 января 14:11 Каждый год губернатор окунается либо в духовной столице Урала — Верхотурье, либо в Екатеринбурге на Малоистокском пруду, где окунался сегодня.
Екатеринбург Онлайн 00:42
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro вчера в 22:11
Экономика

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Интерфакс 17 января в 13:54
Технологии

ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A

ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
Актуальные Новости 01:21
Технологии

СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone

В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
РБК 04:42
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
Экономика

Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
РБК 03:04
Общество

Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо

Основатель и почётный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо скончался в возрасте 99 лет после продолжительной болезни, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правление корпорации.
RT на русском 03:57
Политика

В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев.
RT на русском 04:42
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета вчера в 21:32
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Политическая Экспертиза 17 января в 09:34
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru вчера в 17:12
Политика

Сарадж пригрозил Хафтару привести в Ливию международные силы

Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж заявил, что при продолжении наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригласит в Ливию международные силы.
News.ru 01:29
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Происшествия

Змею в туалете квартиры обнаружила тулячка

Женщина вернулась в квартиру после недельного отсутствия и обнаружила, что по туалету ползает змея. Жильцы вызвали экстренные службы.
Тульские Известия 03:11
Игры

Cyberpunk 2077 был отложен до сентября

OvideO.ru вчера в 13:17
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 101 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное