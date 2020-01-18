Общество
Газета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Наука
Ученые заявили об опасности рыбных палочек и «сурими»
Общество
Путин пообещал выплатить всем ветеранам войны по 75 тыс. рублей
Всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Происшествия
В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Общество
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в центральной России
На следующих выходных метеорологи обещают жителям центральных и северо-западных регионов страны резкое похолодание.
Хоккей
Гол Ковальчука помог «Монреалю» победить «Вегас»
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Центробанк 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-БАНК»).
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Религия
Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду
19 января 14:11 Каждый год губернатор окунается либо в духовной столице Урала — Верхотурье, либо в Екатеринбурге на Малоистокском пруду, где окунался сегодня.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Технологии
ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A
ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
Технологии
СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone
В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Экономика
Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
Общество
Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо
Основатель и почётный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо скончался в возрасте 99 лет после продолжительной болезни, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правление корпорации.
Политика
В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Политика
Сарадж пригрозил Хафтару привести в Ливию международные силы
Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж заявил, что при продолжении наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригласит в Ливию международные силы.
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Происшествия
Змею в туалете квартиры обнаружила тулячка
Женщина вернулась в квартиру после недельного отсутствия и обнаружила, что по туалету ползает змея. Жильцы вызвали экстренные службы.
Игры
Cyberpunk 2077 был отложен до сентября
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.