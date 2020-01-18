Общество
Газета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка).
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Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
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Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark
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В Китае новым коронавирусом заразились еще 17 человек
17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксированы в китайском городе Ухань.
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Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
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Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Политика
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что с врагами его страны нужно бороться с помощью святой воды.
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Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, сообщает сайте kp.by.
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Два человека пострадали в лобовом ДТП на Садовой
Кино
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За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
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США показали первый полет беспилотника «Гремлин»
Специалисты Dynetics продемонстрировали первый полет американского БПЛА X-61A, создаваемого в рамках реализации проекта «Гремлины», поддерживаемого Пентагоном.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Кино
Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat
Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Политика
Axios: советника Трампа по России временно отстранили от работы
Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое ведется против него, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Политика
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Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
Шоу-бизнес
Юлия Савичева пожаловалась, что подхватила «страшный мутирующий» вирус
Российская певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что после возвращения из отпуска серьезно заболела.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
На 11-м этапе ралли-рейда Дакар экипаж российской команды КАМАЗ-мастер под управлением Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовикой.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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