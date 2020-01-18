Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

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