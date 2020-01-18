Общество
Газета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Футбол
Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне.
Общество
В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели
В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Футбол
Казахский полузащитник Бауыржан Исламхан стал игроком «Зенита»
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре
Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Здоровье
В Китае зафиксированы новые случаи заражения атипичным коронавирусом
В Китае зафиксировано еще 17 случаев заражения новым коронавирусом.
Экономика
Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в интервью The Financial Times обратился к представителям бизнеса с призывом отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство после Brexit должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом.
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Экономика
«Динамика не утешает»: эксперт о доходах крымчан, демографии и бизнесе
Жириновский заявил, что улучшить демографию в РФ поможет многоженство>> Говоря о реализации в Крыму национального проекта "Демография", социолог отметила, что пока динамика ключевых статистических показателей также не утешает.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Происшествия
В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Хоккей
Агент Трямкина: цель и желание Никиты – подписать контракт с «Ванкувером»
«Очень многое стоит на кону, цель и желание Никиты – подписать контракт в Ванкувере, вот о чем у нас были дискуссии», – приводит слова Даймонда эксперт TSN 1040 и спортивный обозреватель «Ванкувера» Рик Даливал.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
По сообщению местного ресурса «Думская», в небе пролетали спутники компании SpaceX.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Армия и оружие
Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
Общество
Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо
Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
Экономика
В Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США
Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.
Общество
Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой
Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
Общество
Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
Происшествия
Змею в туалете квартиры обнаружила тулячка
Женщина вернулась в квартиру после недельного отсутствия и обнаружила, что по туалету ползает змея. Жильцы вызвали экстренные службы.