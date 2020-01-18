Общество

Газета.RuГазета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Сериалы на миллиард. Рейтинг богатейших телепродюсеров по версии Forbes

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Гендиректор LVMH стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

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В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

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Sports.ru 01:07
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Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

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Более 87 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве

Более 87 тысяч человек менее чем за сутки посетили крещенские купания в Москве, более 53 тысяч из них окунулись в воду.
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Цзюй Вэньцзюнь сравняла счет в матче с Горячкиной за шахматную корону

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Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
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Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
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Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

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МИД Польши заявил о том, что страна имеет право на ряд предметов искусства, находящихся в России.
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В Китае новым коронавирусом заразились еще 17 человек

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Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году

Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
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Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России

Китайская компания Huawei принялась распространять новую версию своей фирменной прошивки для смартфонов и в России.
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Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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Добронравов сказал, когда выйдет седьмой сезон сериала «Сваты»

Первые "Сваты" вышли в 2008 году.
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Отец Нурмагомедова назвал условия реванша своего сына с Макгрегором

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Юристы Трампа назвали процедуру импичмента нарушением конституции

Юристы президента США Дональда Трампа в ответ на предложение явиться на процесс по импичменту назвали обвинения нарушением конституции страны и попыткой вмешаться в выборы.
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Осталось подождать мнения по этому поводу Варшавы. Что характерно, в отличие от них Монголия и Франция молчат.
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Экс-супруга российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
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Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
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