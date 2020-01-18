Общество
Газета.RuForbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Политика
Axios: советника Трампа по России временно отстранили от работы
Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое ведется против него, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Серроне госпитализирован после нокаута от Макгрегора
Боец UFC Дональд Серроне экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса после нокаута в первом раунде от бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
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Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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Более 87 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве
Более 87 тысяч человек менее чем за сутки посетили крещенские купания в Москве, более 53 тысяч из них окунулись в воду.
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Хилькевич ушибла ногу, чтобы сохранить свою репутацию
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Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Общество
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
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Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
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Польша заявила права на часть предметов искусства в России
МИД Польши заявил о том, что страна имеет право на ряд предметов искусства, находящихся в России.
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В Китае новым коронавирусом заразились еще 17 человек
17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксированы в китайском городе Ухань.
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Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году
Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
Гаджеты
Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России
Китайская компания Huawei принялась распространять новую версию своей фирменной прошивки для смартфонов и в России.
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Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
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Добронравов сказал, когда выйдет седьмой сезон сериала «Сваты»
Первые "Сваты" вышли в 2008 году.
Политика
Юристы Трампа назвали процедуру импичмента нарушением конституции
Юристы президента США Дональда Трампа в ответ на предложение явиться на процесс по импичменту назвали обвинения нарушением конституции страны и попыткой вмешаться в выборы.
Футбол
Мальорка — Валенсия 1:0 (1-й тайм)
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В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Общество
Власти предупредили организаторов шествия 19 января об ответственности
Политика
Евгений Сатановский: Свора лает на Россию до первой крови
Осталось подождать мнения по этому поводу Варшавы. Что характерно, в отличие от них Монголия и Франция молчат.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Экс-супруга российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.