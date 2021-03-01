Forbes включил Шарапову в топ-10 богатейших self-made женщин России
Экс-первая ракетка мира теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-10 рейтинга богатейших женщин России, которые заработали своё состояние самостоятельно.В источнике
С чего всё началось
20 богатейших self-made женщин России. Рейтинг Forbes Woman
4. Каждой участнице списка присвоен условный рейтинг самостоятельности (аналогичная методология используется при подсчете американского рейтинга self-made): A — это бизнес, построенный с нуля, женщинами самостоятельно или вместе с супругом/другими партнерами.
Forbesвчера в 00:00
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