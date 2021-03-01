Толстой призвал РФ к готовности покинуть Совет Европы

Россия должна пересмотреть свою роль в ПАСЕ и быть готовой покинуть совет, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении нашей страны будет запущен, заявил глава российской делегации в Совете Европы Петр Толстой, передает ТАСС.