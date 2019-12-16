Общество

RT на русскомRT на русскомForbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров. В первую очередь издание упомянуло основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук. Как отмечается, Бакальчук — вторая женщина в России, ставшая миллиардером.
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Короли морей: кому принадлежит российская рыба. Рейтинг Forbes

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Россиянка стала самой заметной женщиной среди миллиардеров по версии Forbes

URA.Ruвчера в 23:28

Forbes внес россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

РИА Новости00:45

Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

Известиявчера в 23:44

Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров

ТАСС00:53

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

РБКвчера в 22:55

Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров

Коммерсантъвчера в 21:35
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Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее общую дочь

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Общество

Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»

Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Росбалт 14 декабря в 11:45
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Доктор Фрэнк Липман озвучил свою концепцию долголетия.
Соловей.Инфо 14 декабря в 04:30
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Политика

В США указали место России в рейтинге могущественных стран

Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
REGNUM 00:12
Технологии

Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей

Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование.
Ferra вчера в 22:56
Общество

Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов

Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
РЕН ТВ вчера в 05:45
Космос

«Роскосмос» намерен доставить корабль к МКС за два часа

Сегодня, напомним, российские корабли добираются до орбитальной станции либо по стандартной схеме, которая длится двое суток, либо по быстрой – шестичасовой.
Портал Поиск 02:20
Армия и оружие

Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном

Впервые в воздушной дуэли приняли участие новые модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Российская газета вчера в 19:46
Шоу-бизнес

Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
News.ru вчера в 07:47
Армия и оружие

Террористы ИГ подорвали автомобиль радикальных курдов SDF в Сирии

Народные новости вчера в 23:48
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Коммерсантъ 00:38
Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия

В Москве близ жилого дома нашли похожий на снаряд времен войны предмет

У жилого дома на северо-западе Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
РБК 02:27
Происшествия

Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Lenta.ru 02:27
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Армия и оружие

Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается

Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Здоровье

Подписан перечень поручений по развитию первичного медицинского звена

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года в Светлогорске.
REGNUM 13 декабря в 09:38
Политика

Победа британских консерваторов на выборах изменит будущее Европы

Как стало известно в пятницу, 13 декабря, Консервативная партия одержала победу на выборах в британский парламент, взяв 365 мест в Палате общин из 650.
ИА REX 02:00
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Единоборства

Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру

FightTime.ru вчера в 12:19
Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Происшествия

В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.
Российская газета 02:06
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
РИА Новости 02:24
Общество

В Башкирии назначены главы трех районов республики

На оперативном совещании в Правительстве республики 16 декабря Радий Хабиров сообщил о кадровых изменениях в Башкирии.
Телеканал UTV 01:05
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