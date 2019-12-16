Общество

Газета.RuГазета.RuForbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200. Среди них есть основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
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Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров

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Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров

Коммерсантъвчера в 21:35
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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Общество

Путин расширил территорию налога для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
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Армия и оружие

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Первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоится в ближайшее время, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
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Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
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Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

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Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
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РБК вчера в 17:00
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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Армия и оружие

Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном

Впервые в воздушной дуэли приняли участие новые модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Российская газета вчера в 19:46
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Карим Бензема: «Хочу выиграть чемпионат Испании в этом сезоне»

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