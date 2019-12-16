Общество
РБКForbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров. Всего таких, по версии американского издания, 200, а в первую очередь оно упомянуло основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.
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Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров
Коммерсантъвчера в 21:35
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