Общество
ТАССForbes включил семь компаний из России в рейтинг лучших работодателей
Группа компаний "Норильский никель" заняла 36-е место в списке 500 лучших работодателей мира по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован в пятницу.
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Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Политика
Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны
Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского.
РБК 10:50
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera 17 октября в 13:32
Политика
Захарова: британские власти нарушают права граждан
В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
Армия и оружие
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском вчера в 08:52
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Кино
Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры
Российская газета 12:43
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Космос
«Хаббл» сфотографировал межзвездную комету Борисова
К середине 2020 года комета вернется в межзвездное пространство, где она будет дрейфовать миллионы лет, прежде чем однажды приблизится к другой звездной системе.
Научная Россия 16 октября в 16:56
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Технологии
Microsoft просит пользователей компьютеров с Windows 7 обновить ОС
Корпорация Microsoft напомнила пользователям компьютеров, что поддержка операционной системы Windows 7 скоро прекратится.
Экономика сегодня 01:54
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Происшествия
Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае
Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.
Взгляд.ру 14:55
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 07:46
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv вчера в 09:12
Армия и оружие
Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ
Издание Military Watch Magazine проанализировало оснащение корабля "Адмирал Нахимов", который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.
Российская газета 03:20
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
REGNUM 13:25
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45