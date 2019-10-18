Экономика

РБКРБКForbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание. Речь идет о рейтинге Global 2000: The World’s Best Employers, который составляется ежегодно.
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Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей мира Forbes

Forbes13:49

Forbes включил компании Дерипаски, Потанина и Сечина в число лучших работодателей мира

URA.Ru16:23

Forbes представил рейтинг лучших работодателей мира

ТАСС18:57

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

РБК16:04

«Норникель» вошёл в сотню лучших работодателей мира

News.ru17:35

Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира. В него вошли семь российских компаний

Snob.ru14:48

«Норникель» вошел в сотню лучших работодателей мира по версии Forbes и Statista

ПРАЙМ15:48
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Армия и оружие

Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
REGNUM 12:22
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Интерфакс 13:06
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Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК 18:04
Общество

Илон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Политика

Лукашенко признал, что устал от работы президента

Телеканал 360° 18:47
Политика

Американский бизнесмен обвинил окружение Порошенко в краже $1,5 млрд

Средства в сумме полтора миллиарда долларов, якобы переданные в украинский бюджет, были присвоены Петром Порошенко и его приближенными, заявил американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин 18 октября на пресс-конференции в Киеве.
Красная весна 17:42
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Политика

Федотов может покинуть пост главы СПЧ

Главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову уже исполнилось 70 лет.
ГЛАС.RU вчера в 08:15
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Кино

Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов

В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
SM News вчера в 08:47
Здоровье

Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина

Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Life.ru 07:26
Армия и оружие

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБК 10:48
Авто

Названы авто с самыми проблемными АКПП

Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 вчера в 20:00
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском 10:37
Баскетбол

«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге

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Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° вчера в 01:39
Космос

Рогозин анонсировал пуски «очень конкурентной» ракеты с Байконура

РИА Новости 16 октября в 07:49
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

Российская газета 14:25
Гаджеты

Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Политика

Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ

Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.
ФАН 14:22
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Политика

Трамп выдвинул Бруйетта на место главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Коммерсантъ 16:52
Происшествия

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

РИА Новости вчера в 06:32
Игры

«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру вчера в 12:10
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй скончался от полученной в бою травмы

VSE42.RU вчера в 04:33
Политика

Горбачев сообщил об обращении к Путину

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .
Kazanfirst.ru 04:08
Происшествия

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

Известия вчера в 12:37
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