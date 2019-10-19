Общество

РБКРБКForbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание. Речь идет о рейтинге Global 2000: The World’s Best Employers, который составляется ежегодно.
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Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей мира Forbes

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Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии увеличилось до 89

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Курс евро увеличен на 20,3 копейки до 71,0503 рубля (70,8473 рубля на 16 октября).
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