Общество
РБКForbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание. Речь идет о рейтинге Global 2000: The World’s Best Employers, который составляется ежегодно.
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Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Политика
Савченко раскрыла ложь Порошенко про войну в Донбассе
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении минских соглашений во время конфликта в Донбассе.
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Игры
Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Общество
Су-27 ВВС Украины сдул людей на авиашоу в Бельгии
Украинский истребитель Су-27 во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул людей на взлетно-посадочной полосе.
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
Шоу-бизнес
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Кино
В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
Общество
В Екатеринбурге назвали победителей Народной премии
Уральские бизнесмены и политики собрались в ККТ «Космос» на вручении Народной премии Е1.
Футбол
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
Здоровье
В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации
Пришел в поликлинику на диспансеризацию, но оказался в общей очереди с другими пациентами.
Происшествия
Два жилых дома загорелись в Самаре
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Общество
Девы, сделайте правильный выбор, и звезды не обделят вас богатством
Вениамин Иванович, вам, как Деве, звезды советуют навести порядок в административных кругах, начиная с сегодняшнего «Часа Контроля» и в дорожной отрасли, работников которой вы сегодня будете чествовать.
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Армия и оружие
В Дамаске не видят оснований для предоставления автономии курдам
Советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан заявила, что Дамаск не рассматривает возможность предоставления автономии курдам, так как для этого нет оснований.