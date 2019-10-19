Общество
КоммерсантъСемь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Лидером среди российских компаний стал «Норникель», заняв 36 место. На 138-й строчке рейтинга расположилась «Московская биржа», «Роснефть» — на 207-й. Объединенная авиастроительная корпорация заняла в рейтинге 311-е место, а «Северсталь» — 380-е.
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ЕС призвал все страны к сотрудничеству со следствием по МН17
Главы государств и правительств ЕС призвали все страны к сотрудничеству со следствием по крушению малазийского Boeing на Украине в июле 2014 года.
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Свободная Пресса 16 октября в 09:53
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Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
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Газета.Ru вчера в 10:17
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Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
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Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.
Lenta.ru 02:41
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело 17 октября в 06:30
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Газета.Ru 03:38
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Шоу-бизнес
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Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты вчера в 12:53
Политика
Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Олега Дерипаски
Всего в расследовании фигурируют 18 различных физических лиц и компаний, - сообщает агентство Bloomberg.
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Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
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Полузащитник «Ростова» Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю его команды, после возвращения из годичной аренды в казанском "Рубине".
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РИА Новости вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Детские фото Стеши Маликовой растрогали пользователей Сети
Детские фото Стеши Маликовой растрогали пользователей Сети Наследница знаменитого певца поделилась архивными снимками.
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Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
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