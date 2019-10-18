Экономика

РБКРБКForbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

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Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание. Речь идет о рейтинге Global 2000: The World’s Best Employers, который составляется ежегодно.
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Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей мира Forbes

Forbes13:49

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

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Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира. В него вошли семь российских компаний

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