Экономика
РБКForbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание. Речь идет о рейтинге Global 2000: The World’s Best Employers, который составляется ежегодно.
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Политика
Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Экономика
Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении
Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении В 2020 году власти Украины потратят на обеспечение «обороноспособности и безопасности» страны рекордную сумму — не менее 245,8 млрд гривен (636,6 млрд руб.).
Теннис
Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал Кубка Кремля.
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил.
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
Армия и оружие
Минобороны не исключило освобождение боевиков в Сирии
Главной целью операции «Источник мира» было создать буферную зону на севере Сирии, чтобы Турция могла контролировать эту границу, а после выслать туда всех беженцев, прибывших на ее территорию.
Политика
В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России
В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
Наука
Ученые рассказали, к каким болезням приводит сидячий образ жизни
Эксперты рассказали о том, какие болезни могут появиться у тех, кто ведет сидячий образ жизни.
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
Шоу-бизнес
Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Происшествия
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
Отец Виктора Цоя Роберт назвал чушью новое расследование гибели его сына в автомобильной аварии в 1990 году.
Экономика
Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.
Армия и оружие
В Минобороны назвали главную задачу созданной Путиным военной компании
Замглавы Минобороны России Тимур Иванов рассказал, что создание "Военно-строительной компании" поможет стране отказаться от ненужных подрядчиков и выполнить главную задачу.
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Здоровье
Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России
Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Космос
Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС
Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
Игры
Появились новости о поддержке Playstation 5 игр предыдущих консолей
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Армия и оружие
На учениях под Астраханью показали новейшие ракетные системы
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли военные учения. Организаторами выступили соединения ПВО Южного военного округа.
Политика
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку
Bloomberg сообщает, что министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Официально об этом будет сообщено в ближайшее время.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала уникальные фотографии с родов Анастасии Решетовой
Мамой малыша является модель Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с Тимати с 2015 года, пишет "Свободная Пресса".