Экономика

РБКРБКForbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание. Речь идет о рейтинге Global 2000: The World’s Best Employers, который составляется ежегодно.
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Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей мира Forbes

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