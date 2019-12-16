Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров. Всего таких, по версии американского издания, 200, а в первую очередь оно упомянуло основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.

Культура Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95» Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.

Происшествия Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.

Космос Рогозин захотел создать «лифт» на Луну Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».

Общество Власти Пензенской области сделали 31 декабря выходным днем Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что подпишет постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Армия и оружие НАТО заявило о росте активности российских подлодок Активность российских подлодок в 2019 году достигла максимума со временем холодной войны, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные НАТО.

Экономика В России займутся квантовыми вычислениями В ближайшие несколько лет в России планируется направить 23,7 миллиарда рублей на развитие квантовых вычислений.

Происшествия Напавшая на сотрудницу колледжа в Чебоксарах студентка арестована 13 декабря утром находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения прошла через пост охраны в колледж, где в одном из кабинетов напала на сотрудницу учреждения и нанесла ей множество ударов кухонным ножом.

Экономика Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю Многие спрашивают, зачем вводить новый продукт — необходимо дождаться, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию, и ничего нового уже предлагать будет не нужно.

Общество РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.