Общество
Газета.RuForbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200. Среди них есть основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
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Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров
Коммерсантъвчера в 21:35
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