Общество

Газета.RuГазета.RuForbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200. Среди них есть основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
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Forbes включил основательницу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров

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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
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