Экономика

ForbesForbesForbes впервые оценил продажи в Рунете

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С дальнейшим проникновением интернета, ростом онлайн-продаж вплоть до 100% «Аэрофлот» не превратится в интернет-компанию: он по-прежнему будет выполнять перелеты между реальными городами на физически существующих летательных аппаратах.
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Forbes впервые оценил продажи в Рунете

Forbes01:16

Wildberries возглавил рейтинг продавцов Рунета

Adindex.ru03:18
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Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Piter.tv вчера в 04:12
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Правительство РФ подготовит поправки в закон о госзакупках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля поручил подготовить поправки в федеральный закон № 44 о государственных закупках.
REGNUM 03:46
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Политика

Владимир Путин в четверг примет участие в заседании коллегии ФСБ

Будут определены приоритеты службы на нынешний год Президент России Владимир Путин завтра, 20 февраля, примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщается на официальном сайте главы государства.
Деловое.ТВ вчера в 09:16
Технологии

Умер создатель команд «копировать» и «вставить»

Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Lenta.ru 04:08
Общество

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию мясо из Китая

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая.
Невские Новости вчера в 21:34
Политика

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

Ситуация в Идлибе В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации.
РИА Новости 02:43
Общество

В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
РИА Новости 03:12
Происшествия

На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находится в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области.
РИА Новости 04:30
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

РИА Новости 01:27
Футбол

Вернер прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля»

Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Типо Вернер прокомментировал информацию о том, что английский "Ливерпуль" присматривается к футболисту, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 01:56
Авто

В России отзывают автомобили Mazda3

Японский автомобильный производитель Mazda отзовет 776 автомобилей в России.
ToDay News Ufa 02:36
Политика

Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
РИА Новости 04:13
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Известия вчера в 19:18
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество

«Яндекс» остался самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes

«Яндекс» сохранил за собой первую строчку рейтинга самых дорогих компаний российского сегмента Интернета.
НТВ 04:35
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Christopher Khoury / Globallookpress 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
РЕН ТВ 03:17
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Интерфакс вчера в 23:45
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru 01:42
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня 18 февраля в 08:00
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 04:40
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов.
Znak.com 18 февраля в 05:28
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
РБК 03:51
Общество

Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин

Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России».
Известия 00:33
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Биатлон

Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Чемпионат вчера в 13:08
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