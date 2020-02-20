Экономика
ForbesForbes впервые оценил продажи в Рунете
С дальнейшим проникновением интернета, ростом онлайн-продаж вплоть до 100% «Аэрофлот» не превратится в интернет-компанию: он по-прежнему будет выполнять перелеты между реальными городами на физически существующих летательных аппаратах.
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Армия и оружие
Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Правительство РФ подготовит поправки в закон о госзакупках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля поручил подготовить поправки в федеральный закон № 44 о государственных закупках.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Политика
Владимир Путин в четверг примет участие в заседании коллегии ФСБ
Будут определены приоритеты службы на нынешний год Президент России Владимир Путин завтра, 20 февраля, примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщается на официальном сайте главы государства.
Технологии
Умер создатель команд «копировать» и «вставить»
Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Общество
Россельхознадзор запретил ввозить в Россию мясо из Китая
Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая.
Политика
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
Ситуация в Идлибе В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации.
Общество
В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки
Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
Происшествия
На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находится в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области.
Футбол
Вернер прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля»
Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Типо Вернер прокомментировал информацию о том, что английский "Ливерпуль" присматривается к футболисту, сообщает Daily Mail.
Авто
В России отзывают автомобили Mazda3
Японский автомобильный производитель Mazda отзовет 776 автомобилей в России.
Политика
Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Общество
«Яндекс» остался самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes
«Яндекс» сохранил за собой первую строчку рейтинга самых дорогих компаний российского сегмента Интернета.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Christopher Khoury / Globallookpress 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов.
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Общество
Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин
Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России».
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Биатлон
Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова
Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).