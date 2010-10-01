Экономика
ForbesForbes впервые оценил продажи в Рунете
С дальнейшим проникновением интернета, ростом онлайн-продаж вплоть до 100% «Аэрофлот» не превратится в интернет-компанию: он по-прежнему будет выполнять перелеты между реальными городами на физически существующих летательных аппаратах.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Здоровье
Родителей тяжелобольной девочки вызвали на допрос из-за сбора средств
Следственный комитет вызвал на допрос родителей Ани Новожиловой, девочки страдающей редким генетическим заболеванием.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Авто
LADA Granta получила более мощный двигатель
Отныне самая высокая мощность LADA Granta достигает 117 л.с. при 5800 об / мин, а ее максимальный крутящий момент ограничен 164 Нм при 4200 об / мин. Как передают в организации "Супер-Авто", для создания машин LADA Granta 1, 8L организация проводит переоборудование готовых авто LADA Granta с 1, 6-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
В начале торговой сессии в четверг, 20 февраля, рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Политика
Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Происшествия
Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым
Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Политика
МИД Турции сообщил о возможных переговорах Эрдогана и Путина
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в эфире ТВ, что пока на переговорах с российской стороной по Идлибу не достигнуто той точки, где хотелось бы находиться.
Футбол
«Шахтер» усердно готовится к матчу с «Бенфикой» в Лиге Европы
Усердно готовимся к матчу с «Бенфикой» в четверг.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
В ходе вчерашнего столкновения сторон в Донбассе украинские военные были вынуждены покинуть наблюдательный пункт, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Экономика
Экономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ
Украина вошла в список стран, чьи экономики падали с 1990 по 2017 годы.
Происшествия
Трое пропавших в Грозном жителей Дагестана объявлены в розыск
МВД Дагестана объявило в розыск троих дагестанцев, которые пропали в Грозном.
Технологии
Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку
Rambler Group и специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB выявили многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии «Лайк года — 2020».
Политика
Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Происшествия
Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17
Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17.
Кино
Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Общество
Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин
Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России».
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ в Антхольце
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионате мира. Турнир проходит в итальянском Антхольце.