Общество

ForbesForbesForbes впервые оценил продажи в Рунете

С дальнейшим проникновением интернета, ростом онлайн-продаж вплоть до 100% «Аэрофлот» не превратится в интернет-компанию: он по-прежнему будет выполнять перелеты между реальными городами на физически существующих летательных аппаратах.
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Forbes впервые оценил продажи в Рунете

Forbes01:16

В Forbes назвали крупнейших онлайн-продавцов в России

Ivbg.ru06:56

Forbes: 10 крупнейших продавцов Рунета

CRE.RU07:19
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

RT на русском 01:54
Политика

Песков оценил ситуацию с доходами россиян

Вопрос повышения доходов россиян находится на постоянном контроле властей.
BFM.ru 06:38
Армия и оружие

Появилось видео турецкой атаки в Идлибе

Турецкая реактивная артиллерия начала обстреливать позиции сирийской армии в районе селения Найраб в провинции Идлиб в рамках совместного наступления военных и вооруженной оппозиции.
Lenta.ru 07:32
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Происшествия

Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым

BFM.ru вчера в 23:33
Происшествия

Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Известия 04:42
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей центрально-европейской части России ожидает ранняя весна.
Газета.Ru 07:38
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 07:05
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
RT на русском вчера в 23:43
Происшествия

На Украине задержаны протестующие из-за эвакуированных из КНР граждан

На Украине полиция задержала ряд протестующих против размещения эвакуированных из Китая граждан в Полтавской области.
РЕН ТВ 07:42
Экономика

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Общество

Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Петербургский дневник вчера в 06:24
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
РИА Новости 07:04
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Происшествия

В Дании арестованы 6 россиян. Их подозревают в контрабанде наркотиков

Датская полиция арестовала весь экипаж (24 моряка) грузового судна Duncan Island (флаг Багамских Островов), в составе которого находятся 5 россиян.
Что происходит 07:35
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском вчера в 17:57
Происшествия

В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви

В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Газета.Ru 06:49
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
ТАСС 04:14
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