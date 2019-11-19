Общество
ИзвестияForbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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с чего всё началось
Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.Forbesвчера в 23:27
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Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Армия и оружие
Израильские истребители нанесли ракетные удары по Дамаску
Сегодня утром израильские истребители, находясь в районе сирийско-ливанской границы, нанесли по территории Международного аэропорта Дамаска серию воздушных ударов.
Avia.pro 02:24
Спорт
Представлены номинанты The Game Awards 2019
Джефф Кили со своей командой назвал номинантов церемонии награждения видеоигр The Game Awards, которая в этом году начнётся 13 декабря в 04:30 по московскому времени.
Игромания.ру 12:32
Здоровье
Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru 11:12
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газета.Ru 13:24
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru 09:47
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с командой Сан-Марино
Назван состав национальной сборной России по футболу на заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.
RT на русском 13:43
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Слово и Дело 13:16
Футбол
Марадона уволен с поста главного тренера «Химнасии»
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химнасии».
Евро-футбол.ру 12:42
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Вести.Ru 13:52
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Экономика
Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США
Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.
REGNUM 11:50
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Газета.Ru 02:23
Политика
Россия и Белоруссия согласовали не менее 20 дорожных карт
В ходе переговоров премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы правительства Белоруссии Сергея Румаса были согласованы не менее 20 дорожных карт, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:05
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru 11:10
Хоккей
«Лос-Анджелес» выплатит Ковальчуку $2,65 млн в качестве бонуса
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" выплатит форварду Илье Ковальчуку $2,65 млн, передает Sport24.
Газета.Ru 13:52
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Транспорт
Поезда из Екатеринбурга в Крым пустят в следующем году
Напомним, с декабря текущего года – благодаря запуску железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив – с континентальной России на полуостров начнут курсировать поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
Европейско-Азиатские новости 08:21
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Армия и оружие
ООН оценила помилование обвинённых в военных преступлениях солдат США
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл прокомментировал решение президента США Дональда Трампа помиловать трёх обвинённых в военных преступлениях американских солдат.
RT на русском 10:06
Футбол
Юношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ
Юношеская сборная России одержала победу над Польшей в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года среди игроков до 19 лет.
РБК 12:59
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04