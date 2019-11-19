Общество

ИзвестияИзвестияForbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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50 лучших работодателей России — 2019

Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.
Forbesвчера в 23:27

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Forbes назвал лучших работодателей России

Известия04:24

Forbes назвал лучших работодателей в России

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Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

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Lenta.ru02:19

Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

ТАСС01:42

Forbes назвал лучших российских работодателей

RT на русском02:43

50 лучших работодателей России: ответы на вопросы к рейтингу

Forbes00:30
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
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Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
ТАСС 03:39
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В сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык

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Известия вчера в 18:13
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Эксперты iFixit оценили новую клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro

На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
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В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Общество

Главой Челябинска избрана Наталья Котова

По итогам голосования победу одержала Наталья Котова, которая до этого трудилась первым заместителем главы города, а с конца июня исполняла обязанности мэра после ухода с этого поста Владимира Елистратова.
Южноуральская панорама 01:39
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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что проинформировал американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 04:37
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве.
Lenta.ru 02:19
Общество

Туман в Москве рассеется около полудня

Эхо Москвы 02:32
Происшествия

По факту исчезновения редактора «Интерфакса» возбуждено дело

Вести.Ru 03:15
Шоу-бизнес

Боярский заявил об уходе со сцены

Артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия заявил, что покидает сцену. Актёр не собирается «изображать молодого дурачка».
News.ru вчера в 22:22
Общество

«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года.
RT на русском 05:07
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Происшествия

Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова

По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Газета.Ru 04:42
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Политика

Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького»

РБК 05:00
Армия и оружие

Украинский военнослужащий погиб в Донбассе

Интерфакс 17 ноября в 01:47
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился

Lenta.ru 05:05
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Здоровье

В России начали исследования «медицинской» марихуаны

В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
Известия 04:40
Футбол

В сборной России введена система штрафов

В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
ГЛАС.RU 03:40
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Политика

На Украине рассказали, что будут делать с вернувшимися кораблями

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 18 ноября Россия передала Украине корабли, задержанные во время провокации в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
РИА Новости Крым 04:09
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
Шоу-бизнес

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
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Вино «Крымский мост» поступит в продажу перед Новым годом

Продажи коллекционного вина «Крымский мост» начнутся за неделю до Нового года.
Примечания 04:24
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