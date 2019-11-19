Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.

с чего всё началось

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о физлицах-иноагентах Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Общество Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.

Общество Швеция прекратила расследование против Ассанжа Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Авто Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail Согласно документам китайского ведомства, моторная гамма кроссоверу Venucia достался вовсе не от Nissan или Dongfeng, а от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi – это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 140 л.с. А еще новый SUV станет первой моделью марки, у которой будет «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовой системой.

Экономика Сбербанк отреагировал на предложения о реформе управления «Яндекса» В Сбербанке пообещали рассмотреть обращение «Яндекса» о передаче «золотой акции» компании, держателем которой сейчас является банк, некоммерческому Фонду общественных интересов, который предлагается создать в рамках реформы схемы корпоративного управления.

Происшествия СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.

Экономика МТС сохранил и абонентов, и выручку Покрытие населенных пунктов сетями LTE достигло 74,5%. По итогам 9 месяцев 2019 года объем капзатрат составил 54,2 млрд. руб. или 15,6% от выручки (49,3 млрд и 15,1% за аналогичный период 2018 года).

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.

Политика ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.