Общество

ИзвестияИзвестияForbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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50 лучших работодателей России — 2019

Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.
Forbesвчера в 23:27

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Газпромбанк стал лучшим работодателем среди кредитных организаций

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RT на русском02:43

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Газпромбанк вошел в тройку лучших работодателей России по версии Forbes

Известия08:55

50 лучших работодателей России: ответы на вопросы к рейтингу

Forbes00:30
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о физлицах-иноагентах

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Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.
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Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

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РИА Новости вчера в 15:09
Авто

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Согласно документам китайского ведомства, моторная гамма кроссоверу Venucia достался вовсе не от Nissan или Dongfeng, а от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi – это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 140 л.с. А еще новый SUV станет первой моделью марки, у которой будет «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовой системой.
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Игры

Detroit: Become Human выйдет на PC через месяц, 12 декабря

Quantic Dream объявила дату выхода Detroit: Become Human на РС — 12 декабря. Тогда же выйдет и демонстрационная версия.
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Экономика

Сбербанк отреагировал на предложения о реформе управления «Яндекса»

В Сбербанке пообещали рассмотреть обращение «Яндекса» о передаче «золотой акции» компании, держателем которой сейчас является банк, некоммерческому Фонду общественных интересов, который предлагается создать в рамках реформы схемы корпоративного управления.
РБК вчера в 03:42
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Политика

В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа

Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.
Москва 24 07:26
Экономика

МТС сохранил и абонентов, и выручку

Покрытие населенных пунктов сетями LTE достигло 74,5%. По итогам 9 месяцев 2019 года объем капзатрат составил 54,2 млрд. руб. или 15,6% от выручки (49,3 млрд и 15,1% за аналогичный период 2018 года).
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Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

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Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
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Армия и оружие

В Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова возобновить операцию в Сирии, если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства.
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Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
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ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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ВСУ открыли огонь по Петровскому с позиций, где были выведены войска

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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
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Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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