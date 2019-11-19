Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.

с чего всё началось

Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино 4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.

Футбол Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией Нашей команде в соперники может достаться только бельгийская сборная, потому как украинцы разведены с россиянами по решению УЕФА, а остальные команды являются хозяевами и попали в другие группы.

Общество «Яндекс» изменит структуру управления компанией В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Футбол Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020 России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Политика На Украине экс-министр рассказала, почему Зеленский хуже Порошенко Лукаш подчеркнула, что команда Зеленского мало чем отличается от команды Порошенко, а кабмин Алексея Гончарука на 90% состоит из тех же самых лиц – представителей правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Политика Киев заявил о готовности к поиску компромиссов по Донбассу Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите лидеров «нормандского формата» собирается обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.