Общество
ИзвестияForbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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с чего всё началось
Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.Forbesвчера в 23:27
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Технологии
Intel удалит с сайта драйверы и BIOS 20-летней давности
Компания Intel объявила об удалении с сайта старых драйверов и BIOS для решений эры Pentium.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино
4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Армия и оружие
Столтенберг объяснил разницу в военных расходах НАТО и России
Более высокие военные расходы в НАТО по сравнению с Россией объясняются разницей в уровне жизни и ценах.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Футбол
Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией
Нашей команде в соперники может достаться только бельгийская сборная, потому как украинцы разведены с россиянами по решению УЕФА, а остальные команды являются хозяевами и попали в другие группы.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Общество
Суд отменил первый в России штраф юрлица за фейковые новости
Суд отменил первый в России штраф юрлица за фейковые новости, сообщает ТАСС.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Игры
Вышел первый патч для The Outer World
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Армия и оружие
Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось
Авто
В России вырос спрос на авто для разбора на запчасти
В 2019 году спрос на автомобильные запчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Политика
На Украине экс-министр рассказала, почему Зеленский хуже Порошенко
Лукаш подчеркнула, что команда Зеленского мало чем отличается от команды Порошенко, а кабмин Алексея Гончарука на 90% состоит из тех же самых лиц – представителей правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
Киев заявил о готовности к поиску компромиссов по Донбассу
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите лидеров «нормандского формата» собирается обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Общество
Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по строительству моста через реку Лену в районе Якутска.
Космос
Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной
Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.