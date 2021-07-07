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Общество

Forbes: выросли доходы самых богатых госслужащих

Ранее журнал Forbes составил третий ежегодный рейтинг лидеров, предпринимателей и визионеров моложе 30 лет, в который вошли певец и битмейкер Вячеслав Марлов (Slava Marlow) и актриса Варвара Шмыкова.В источнике

С чего всё началось

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021. Рейтинг Forbes

Обновите страницу, проблема исчезнет. Мы уже занимаемся ее решением. В 2021 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов обновился на треть: 34 участника отсутствовали в прошлогоднем списке.
Forbes01:00

Подробнее о событии

Forbes назвал 100 госслужащих с самыми высокими доходами

Коммерсантъ04:20

Депутат заксобрания Челябинской области стал богатейшим госслужащим в РФ по версии Forbes

ТАСС01:54

Самым богатым госслужащим России стал челябинский депутат с доходом 8,6 миллиарда рублей

Дождь02:54

Forbes сообщил о росте доходов чиновников во время пандемии

РБК03:50

Совокупный доход 100 богатейших чиновников и депутатов вырос на 10 млрд рублей в пандемию

Национальная служба новостей01:49

Forbes: российские чиновники заработали миллиарды на пандемии

URA.Ru01:39

20 богатейших жен и мужей госслужащих — 2021

Forbes02:00
Интересное

Создание новых ядерных крылатых ракет для бомбардировщиков начали в США

Представители компании Raytheon Technologies (RT) заявили о подписании контракта с Пентагоном на следующий этап разработки крылатых ракет воздушного базирования дальнего радиуса действия с ядерной боевой частью (LRSO).
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