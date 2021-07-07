Forbes: выросли доходы самых богатых госслужащих
Ранее журнал Forbes составил третий ежегодный рейтинг лидеров, предпринимателей и визионеров моложе 30 лет, в который вошли певец и битмейкер Вячеслав Марлов (Slava Marlow) и актриса Варвара Шмыкова.В источнике
С чего всё началось
100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021. Рейтинг Forbes
Обновите страницу, проблема исчезнет. Мы уже занимаемся ее решением. В 2021 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов обновился на треть: 34 участника отсутствовали в прошлогоднем списке.
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