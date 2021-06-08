В ЦБ связали геймификацию торговли на бирже с запретом концертов

«В течение года люди не ходили на концерты, не ходили на массовые мероприятия — для них зачастую это возможность почувствовать себя в толпе и поиграть, отдать деньги не за посещение концерта, а для того, чтобы попробовать себя в другом», — заключил он.