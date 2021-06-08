Forbes: зарубежные компании обяжут платить цифровой налог в России
Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для отечественных цифровых компаний, так как «их больше невозможно финансировать из государственного бюджета», сообщил он.В источнике
С чего всё началось
Зарубежные компании обяжут платить цифровой налог в России
Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для отечественных цифровых компаний, так как «их больше невозможно финансировать из государственного бюджета», добавил он.
Forbes08:27