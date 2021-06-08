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Forbes: зарубежные компании обяжут платить цифровой налог в России

Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для отечественных цифровых компаний, так как «их больше невозможно финансировать из государственного бюджета», сообщил он.В источнике
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Зарубежные компании обяжут платить цифровой налог в России

Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для отечественных цифровых компаний, так как «их больше невозможно финансировать из государственного бюджета», добавил он.
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«В течение года люди не ходили на концерты, не ходили на массовые мероприятия — для них зачастую это возможность почувствовать себя в толпе и поиграть, отдать деньги не за посещение концерта, а для того, чтобы попробовать себя в другом», — заключил он.
РБК06:40