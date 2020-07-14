Авто

ИзвестияИзвестияFord представил новый внедорожник Bronco

Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. Серийная версия автомобиля построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger.
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Представлен Ford Bronco Sport — самая доступная модель в семействе внедорожников

Motor06:26

Ford сделал еще и Bronco «для народа»

Quto.ruвчера в 22:15

Компания Ford продемонстрировала Bronco Sport

CarsWeek.ru03:57

Ford Bronco Sport дебютировал официально

ГЛАС.RU03:43

Интерьер нового Ford Bronco 2021 в фотографиях

Avtovesti.com03:29

Ford официально представил новый внедорожник Ford Bronco Sport

Тарантас Ньюс02:54

Ford раскрыл Bronco Sport

FormaCar04:30
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Общество

Лобков высказался об обвинениях в домогательстве

Газета.Ru 05:46
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Общество

Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников

Сбербанк начал внутреннюю проверку после сообщений пользователей Twitter о домогательствах со стороны сотрудников компании.
РБК 07:17
Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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Общество

Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса

Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 06:43
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Армия и оружие

Азербайджанские генерал и полковник погибли на границе с Арменией

Вести.Ru 06:34
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Армия и оружие

Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией

Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них.
МонаВиста 07:03
87
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
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Политика

Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
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Общество

СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

Известия 07:43
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Здоровье

245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
1,4K
Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
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Экономика

Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении «Аэрофлоту» государственных гарантий по кредитам на 70 млрд рублей.
RT на русском 03:53
17
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Происшествия

Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге

Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
35
Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
160
Происшествия

Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об это он сообщил на своей странице в Instagram.
Ведомости 07:22
13
Общество

Кабмин анонсировал повышение пенсий для ряда россиян с 1 октября

Рост пенсионных пособий на 3% в октябре ожидает некоторых категорий сотрудников МВД, согласно решению Правительства РФ.
iReactor 02:55
4
Армия и оружие

Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет

Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело вчера в 06:58
55
Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Вести.Ru 06:16
330
Общество

Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак

Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
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Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,2K
Авто

Тюнеры увеличили мощность Porsche Cayenne до 962 л. с

Стоит отметить, что изначальная производительность Cayenne составляла 550 л. с. Таким образом, тюнерам удалось увеличить мощность машины на 412 «лошадей».
REGNUM 05:59
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