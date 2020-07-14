Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. Серийная версия автомобиля построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1K

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Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 203

Общество Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников Сбербанк начал внутреннюю проверку после сообщений пользователей Twitter о домогательствах со стороны сотрудников компании.

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 55

Общество Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 5

Армия и оружие Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них. 87

Политика Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму. 2K

Общество «Северный поток» временно приостановил работу Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора. 116

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Происшествия Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД". 1

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Общество Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет. 49

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K