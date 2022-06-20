Воздушно-космические силы России впервые применили на Украине новые высокоточные ракеты под индексом "305" - они применяются для уничтожения особо важных военных объектов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны России.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.
Военнослужащие украинского батальона «Айдар», ранее сдавшиеся в плен солдатам Луганской народной республики (ЛНР), начали давать показания против своих сослуживцев, которые в настоящее время занимаются блокировкой завода «Азот» в Северодонецке, сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Издание Regnum со ссылкой на телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщает о появившейся в Сети видеозаписи, на которой якобы зафиксирован момент "атаки" на буксир «Василий Бех», приведшей к его крушению.