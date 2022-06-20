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Foreign Policy: Германия предпочла бы разочаровать Украину, но не унизить Россию

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил о том, что власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию.
RT на русском
Питер Раф пишет, что «Германия наводнена слухами о тайных переговорах между Берлином и Москвой».
Военное обозрение
Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.
РИА Новости
«Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике», – указал он.
Взгляд.ру

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