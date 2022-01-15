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Foreign Policy: США планируют инициировать обсуждение ситуации на Украине в Совбезе ООН

Администрация США изучает возможность вынесения ситуации на Украине на обсуждение в Совет Безопасности ООН в случае дальнейшей эскалации напряжённости.
RT на русском
Как отмечает
 издание со ссылкой на источники среди американских должностных лиц, США мало что могут сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности.
Life.ru
По информации источников, дискуссия вокруг ситуации на Украине покажет, «насколько Россия изолирована в Совбезе ООН и на мировой арене».
ТК Звезда
Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после переговоров с Россией по гарантиям безопасности Соединенные Штаты ждут от Москвы решения по ситуации вокруг Украины.
Комсомольская правда

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