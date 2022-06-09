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Foreign Policy: американцев предупредили о росте цен на нефть до 150 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти в Соединенных Штатах к началу осени достигнет 150 долларов, пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Грегори Брю.
РИА Новости
Таких цен на топливо страна не видела с 2008 года.
РИА Новости
После нескольких недель карантина в ключевых городах вроде Шанхая китайская экономика медленно оживает, хотя импорт топлива сократился благодаря заполненным хранилищам.
ИноСМИ
Последний фактор, подстегивающий подорожание нефтепродуктов, — очень низкое предложение на рынке топлива, которое только усугубляется из-за антироссийских санкций.
РИА Новости

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Америку предупредили о рекордно высоких ценах на нефть
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США предупредили о рекордном росте цен на нефть
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