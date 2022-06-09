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Foreign Policy: американцев предупредили о росте цен на нефть до 150 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти в Соединенных Штатах к началу осени достигнет 150 долларов, пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Грегори Брю.
РИА Новости
Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) также повысило свои предыдущие прогнозы по ценам на нефть, бензин и природный газ, заявив, что больше не ожидает падения цен на бензин к сентябрю ниже 4 долларов за галлон.
Octagon.Media
Второй причиной подорожания нефти Брю считает не восстановившуюся после слабого спроса в период пандемии коронавируса нефтеперерабатывающую промышленность, чьи мощности за два года ограничений замедлились.
Expert.ru
Последний фактор, подстегивающий подорожание нефтепродуктов, — очень низкое предложение на рынке топлива, которое только усугубляется из-за антироссийских санкций.
РИА Новости

Подробнее о событии

Готовьтесь: в ближайшее время нефть будет по 150 долларов за баррель
ИноСМИ06:42
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Американцев предупредили о рекордных ценах на нефть
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РИА Новости09:15
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