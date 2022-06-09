Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) также повысило свои предыдущие прогнозы по ценам на нефть, бензин и природный газ, заявив, что больше не ожидает падения цен на бензин к сентябрю ниже 4 долларов за галлон.
Второй причиной подорожания нефти Брю считает не восстановившуюся после слабого спроса в период пандемии коронавируса нефтеперерабатывающую промышленность, чьи мощности за два года ограничений замедлились.
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Состав первого компонента вакцины «Спутник V» соответствует составу «Спутника Лайт», поэтому при необходимости его тоже можно использовать для ревакцинации взрослых, — прокомментировала 72.RU Наталья Логинова, директор Департамента здравоохранения Тюменской области.