Не исключено, пишет издание Avia.pro, что на территорию Украины могли быть направлены истребители МиГ-29, так как переговоры между европейскими странами и Соединенными Штатами Америки на данную тему были проведены.
Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос В четверг на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.
Высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, в то время как курс доллара находится вблизи локального минимума, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, передает ТАСС.
По данным суда, 115 бывших военнослужащих Росгвардии обратились с коллективным иском об оспаривании действий воинских должностных лиц Росгвардии, связанных с привлечением истцов к дисциплинарной ответственности, их досрочным увольнением с военной службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением их из списков личного состава воинской части.