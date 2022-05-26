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Foreign Policy: европейские страны передали Украине разобранные штурмовики Су-25

Страны Европы передали Украине штурмовики Су-25 в разобранном состоянии.
Известия
Точное количество переданных Украине штурмовиков Су-25 не раскрывается, однако, ряд источников сообщает о том, что часть самолётов была передана Болгарией, а ещё часть была отправлена Словакией.
Avia.pro
По некоторым данным, технику могли передать Болгария и Словакия.
НТВ
Не исключено, пишет издание Avia.pro, что на территорию Украины могли быть направлены истребители МиГ-29, так как переговоры между европейскими странами и Соединенными Штатами Америки на данную тему были проведены.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Foreign Policy сообщил о передаче Украине разобранных Су-25 от стран Европы
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Газета.Ru11:21
Неизвестные европейские страны передали Украине штурмовики Су-25
Avia.pro00:45
Foreign Policy: европейские страны передали Украине разобранные штурмовики Су-25
Lenta.ru09:42
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