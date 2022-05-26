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Foreign Policy: страны Европы передали Украине разобранные самолёты Су-25

Ряд восточноевропейских стран передали Украине разобранные советские штурмовики Су-25.
RT на русском
Журналист утверждает
, что тут контролируется цепочка действий по разборке на части и доставке через границу самолётов Су-25 и вертолётов МИ-17, которые стоят на вооружении европейских стран.
Инфо24
Также говорится, что теперь Киеву нужны не только противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, но и самолеты, а еще танки и артиллерия.
Московский Комсомолец
Власти Чехии отметили, что могут отправить Украине больше вертолетов при условии, что союзники, в частности США, помогут заменить уже переданные боевые вертолеты.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Foreign Policy сообщило о поставке штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-17 для Украины
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Foreign Policy: страны Европы передали Украине разобранные советские штурмовики Су-25
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Неизвестные европейские страны передали Украине штурмовики Су-25
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Foreign Policy заявил о передаче Европой разобранных штурмовиков Су-25 Украине
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