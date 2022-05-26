«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков" и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море», — указал представитель Минобороны.
Как пишет ria.ru, телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business сказал, что слова Байдена о защите Тайваня стали его очередным фиаско, не говоря уже о том, что конфузы преследуют президента постоянно.
Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации напряженности, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.
Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос В четверг на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.