Игроки, которые творят историю "Реала" и "Барселоны", тоже стареют. Это может стать преимуществом для "Атлетико", - приводит слова Форлана интернет-портал Goal. После трех туров "Атлетико" возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры и имеет в своем активе три очка.

Форлан назвал преимущество «Атлетико» над «Барселоной» и «Реалом»

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